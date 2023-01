Milan, dal gol di Abraham è crollato il castello: ora è in crisi

Il Milan vede sparire tutte le certezze. La pesante sconfitta in Supercoppa è l’emblema delle difficoltà rossonere

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina il momento buio del Milan. I rossoneri hanno perso tutte le certezze e in una settimana saluta Coppa Italia e Supercoppa, due trofei alla portata, e ora rischia di finire la stagione con zero titoli. I campioni d’Italia sono ora la big più in crisi del nostro campionato.

La faccia di Stefano Pioli in conferenza stampa è emblematica. Il tecnico è quasi sconsolato, aveva chiesto una reazione tecnica e mentale che però non è arrivata. Alla sua squadra mancano i leader motivazionali (Ibra e Maignan) e dei ricambi che possano dare una mano. Dopo un primo tempo pessimo non è stato effettuato nessun cambio e questo è abbastanza inusuale. Con un’altra panchina forse avrebbe fatto diversamente. Il Diavolo non fa più paura, ora tocca a tutti reagire.