Milan, da Rebic a Origi: le “riserve” devono cambiare marcia

Tante seconde linee del Milan dovranno sfruttare questo ritiro per scalare le gerarchie di Stefano Pioli. Il punto

Il Milan si affaccia alla seconda amichevole internazionale a Dubai contro il Liverpool con diversi punti in sospeso. Il primo test contro l’Arsenal perso 2-1, come riporta Tuttosport, ha mostrato una certa differenza in campo tra i titolarissimi e le seconde linee.

Origi ha avuto solo un lampo nel primo tempo. Una gran giocata a liberarsi del marcatore conclusa con un tiro a giro che ha centrato il legno. Yacine Adli ha avuto qualche spunto, ma è ancora troppo poco, mentre Rebic sembra ancora abbastanza avulso. Stefano Pioli si aspetta di più. Come ha dichiarato in diverse interviste in passato, dovranno essere loro a convincerlo di meritare minuti in campo.

Le prestazioni contro i Gunners di Tonali, Tomori e del subentrato Bennacer hanno dimostrato come, al momento, sembra dura andare a scalfire lo scacchiere iniziale del tecnico rossonero. A Dubai è arrivato anche Charles De Ketelaere, un altro da cui ci si aspetta una svolta.