Milan, la crisi ha dei motivi tecnici: ecco quali. Manca il pressing, così come Maignan e un giocatore come Kessie

Lazio-Milan ha ricordato molto il punto più basso del Milan di Pioli, ossia la sconfitta contro l’Atalanta per 5-0. Nel focus tecnico della Gazzetta dello Sport, vengono spiegati i motivi, dal punto di vista tecnico, del calo rossonero di questo 2023.

Partendo dalla difesa, dove «i meccanismi di contenimento sono saltati», facendo implodere la struttura di contenimento. Un crollo che si era visto già in occasioni l’anno scorso, ma nascosto dalla presenza di un trequartista fisico come Kessie; il giocatore del Barcellona non è sostituito e questo «è un problema per il Milan». Manca Kessie ma manca anche Maignan: il portiere, al di là delle qualità tra i pali, dava una grande mano in fase di costruzione. Per ovviare a questo problema, il Milan si è schierato a tre in difesa: questo vuol dire avere un uomo in meno.