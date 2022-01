Milan, Criscitiello su Ibra: «No al rinnovo, meglio come dirigente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Michele Criscitiello ha parlato così della situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del direttore di Sportitalia

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così sul prossimo mercato e delle mosse che dovranno fare le big, parlando anche della situazione Ibrahimovic.

«Tutte le big, tranne l’Inter, hanno bisogno di fare qualcosa. Chi prende Muriel fa un affare. La Juve deve concentrarsi su Icardi in prestito. No al rinnovo di Ibra, meglio dirigente che un altro anno in campo alla sua età.»