Milan, cresce il valore dei giocatori: ecco le tante possibili plusvalenze

L’ottimo avvio di stagione del Milan ha portato diversi giocatori a veder aumentato in maniera esponenziale il proprio valore di mercato

L’avvio di stagione da dieci e lode del Milan, primo in campionato e ad un passo dalla qualificazione alla seconda fase di Europa League, ha lasciato strascichi positivi anche alla voce “calciomercato”. A prescindere dal destino dei seguenti giocatori, sono diversi i milanisti che hanno visto il proprio valore di mercato crescere in maniera esponenziale.

Il primo della lista è Donnarumma, valutazione 60 milioni di euro; segue Theo Hernandez, pagato 20 milioni da Maldini, che ora vale esattamente il doppio; situazione paragonabile per Calabria, arrivato a zero in quanto prospetto del vivaio rossonero, che ora vale 20 milioni di euro. Altra crescita per Alexis Saelemaekers, pagato 3,5 milioni dal Milan, il cui cartellino vale oggi 15 milioni.