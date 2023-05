Milan: oggi confronto sereno tra Pioli e la squadra

Confronto tra la squadra e Stefano Pioli dopo il pareggio di ieri sera del Milan contro la Cremonese. Le ultime

In casa Milan si fa il punto della situazione dopo il brutto pareggio contro la Cremonese. Come riportato da Sky Sport, oggi prima dell’allenamento è avvenuto un confronto tra Stefano Pioli e la squadra.

Una discussione dai toni sereni in cui si è presa consapevolezza di dover cambiare marcia per non rovinare la stagione. Il gruppo ha recepito il messaggio del proprio allenatore.