Condividi via email

Coppa Italia Milan, serve raggiungere l’ottavo posto o vincere il trofeo: ecco il motivo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan dovrà cercare di agguantare l’ottavo posto in classifica in Serie A in queste ultime giornate della stagione. Il motivo? C’entra la Coppa Italia: i rossoneri arrivando noni dovrebbero giocare la competizione 2025/26 a partire dai trentaduesimi di finale e, quindi, già ad agosto.

Uno scenario evitabile anche con una seconda possibilità: vincere il trofeo. Qualora gli uomini di Conceicao dovessero battere in finale il Bologna, riuscirebbero a guadagnare il pass per l’Europa League e un posto nel tabellone degli ottavi di finale della prossima Coppa Italia.