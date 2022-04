Milan, tutte le possibili contropartite per il Sassuolo negli affari Scamacca e Traorè

La Gazzetta dello Sport stamane svela tutti i nomi di quei giovani del Milan finiti nel dossier del Sassuolo. Talenti che potrebbero essere spendibili nell’affare Scamacca o in quello Traorè.

Il primo della lista è sicuramente l’attaccante Lorenzo Colombo, ora in prestito alla Spal. Il Sassuolo aveva già bussato alla porta milanista la scorsa estate e il feeling appare vivo per il ventenne talento che gode anche della stima di Nicolato nell’Under 21. Ma nell’ultima chiacchierata tra Maldini, Massara e Carnevali sono stati chiamati in causa anche lo stesso figlio di Maldini (Daniel) e il centrocampista Marco Brescianini, ora in forza al Monza dopo una felice esperienza all’Entella. Nel dossier è entrato anche Marco Nasti, 18 anni, 12 gol con la Primavera rossonera che contende al napoletano Ambrosino (14) il titolo di capocannoniere del campionato.