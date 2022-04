Scamacca erede di Ibrahimovic: incontro Maldini Carnevali dopo Pasqua. Il club rossonero punta ad inserire delle contropartite

Come scrive La Gazzetta dello Sport il dialogo tra Milan e Sassuolo per Scamacca è entrato nel vivo. Maldini e Carnevali si incontreranno subito dopo Pasqua per scendere nei dettagli della trattativa.

Nel confronto con la società di Squinzi sono già emersi dei nomi di giovani contropartite da inserire nell’affare: da Colombo (che già piaceva al Sassuolo), ora in prestito alla Spal, passando per Daniel Maldini sino a Brescianini ora in forza al Monza. Nel dossier sarebbe entrato anche la punta di diamante della Primavera rossonera Marco Nasti. Occhio però alla concorrenza della Premier League visto che per Scamacca sono arrivate offerte superiori a 40 milioni. La partita è solo all’inizio, ma è evidente come nei piani di Ivan Gazidis e i suoi collaboratori la questione del goleador sia preminente. Nonostante ci sia già Origi all’orizzonte le grandi attenzioni per Gianluca Scamacca confermano l’importanza del fattore azzurro.