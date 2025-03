Milan Como, retroscena sorprendente che riguardo Theo Hernandez: la situazione! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è un pò di malumore per il comportamento di Theo Hernandez dopo l’ultima gara vinta a San Siro in rimonta contro il Como.

A fine primo tempo, all’interno di una sfida giocata fino a quel momento a buoni livelli, Theo Hernandez ha chiesto il cambio a Conceicao per un fastidio al polpaccio. Nulla di strano se non fosse che l’ex Real Madrid ha poi risposto regolarmente alla convocazione della Francia a differenza di Thuram dell’Inter, tornato immediatamente indietro. Un comportamento che ha indispettito il Milan.