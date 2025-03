Milan Como, Conceicao rivoluziona la squadra: fuori Theo Hernandez e non solo

Condividi via email

Milan Como, Conceicao rivoluziona la squadra: doppio cambio all’intervallo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan sta disputando il match di campionato contro il Como. Il risultato – al termine del primo tempo – è attualmente fermo sullo 0-1. Sergio Conceicao, dunque, ha scelto di effettuare due cambi.

Il tecnico portoghese ha optato nel sostituire sia Bondo che Theo Hernandez per fare spazio a Jimenez e Fofana. Per l’ennesima volta, dunque, sono state effettuate delle scelte forti per cercare di ribaltare il risultato.