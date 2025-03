Milan Como, Tardelli commenta così l’approccio di San Siro: le parole

Condividi via email

Milan Como, l’ex calciatore Marco Tardelli ha espresso il suo pensiero relativo all’approccio dei rossoneri

Il Milan con il Como ha ottenuto l’ennesima vittoria in rimonta in Serie A da quando è arrivato Conceicao in panchina. Su questa situazione ha detto la sua l’ex calciatore Marco Tardelli. Questo il suo pensiero espresso a 90° minuto su Rai 2:

«Probabilmente arrivano in campo non determinati, forse l’allenatore non gli dice le cose giuste. Il Milan comunque è una squadra forte e potrebbe arrivare nelle coppe».