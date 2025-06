Milan, notizia clamorosa: il match con il Como della prossima stagione si giocherà in un altro continente! Dettagli. Segui le ultime

Notizia clamorosa che riguarda il Milan. Si vola in Australia, in particolare a Perth che potrebbe ospitare una partita ufficiale del campionato di Serie A femminile nella stagione 2025/26. Secondo il quotidiano, si tratterebbe di Milan–Como, gara valida per la 24ª giornata (quinta di ritorno), in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026.

A dare forza all’indiscrezione ci sarebbero “fonti interne a conoscenza dell’accordo”. La data coincide con un altro evento di rilievo: la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, prevista per venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro.