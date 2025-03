Milan Como, Conceicao pesca la carta Sottil! Tentazione da non credere, cosa può succedere

Condividi via email

Milan Como, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, potrebbe a sorpresa lanciare Riccardo Sottil dal primo minuto. Leao in panchina?

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha svelato una clamorosa e possibile novità di formazione in vista della sfida odierna a San Siro tra Milan e Como:

PAROLE – «Milan-Como: Musah in vantaggio su Fofana per una maglia da titolare. In avanti Santiago Gimenez, insieme a Pulisic e… dovrebbe essere Leao, anche se esiste un ballottaggio soprattutto con Sottil oltre che Alex Jimenez».