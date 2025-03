MN24 – Milan Como, previsto sold-out: numeri da urlo, il dato non mente

Condividi via email

Milan Como, a San Siro sabato pomeriggio è previso sold-out: ci saranno oltre 74mila tifosi a San Siro. Il dato non mente

Come appreso da Milannews24, è previsto un San Siro da urlo per la sfida in programma sabato pomeriggio.

Per Milan-Como (in programma questo sabato alle 18.00) si andrebbe verso il sold-out con oltre 74mila tifosi a San Siro. L’obiettivo dei rossoneri è quello di bissare il successo di sabato scorso contro il Lecce per cercare di alimentare le speranze europee.