Milan Como, l’arrivo del pullman rossonero: l’accoglienza dei tifosi – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla partita di Serie A

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 29ª giornata di Serie A tra il Milan e il Como. A circa un’ora dall’inizio di questa partita molto delicata è arrivato il pullman della squadra rossonera.

La partita avrà inizio alle ore 18:00 e in palio ci sono tre punti estremamente importanti in ottica qualificazione in Europa.