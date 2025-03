Milan Como, i rossoneri contano sui tifosi: i risultati a San Siro però non sono esaltanti

Milan Como – I tifosi rossoneri riempiranno ancora una volta lo Stadio San Siro, i risultati in casa però non sono affatto esaltanti

Il Milan sabato contro il Como potrà contare su uno Stadio San Siro tutto esaurito. I tifosi milanisti, come praticamente sempre è accaduto in questa stagione, hanno risposto presente.

In Serie A però il Diavolo in casa non ha ottenuti risultati esaltanti, è infatti nono in questa classifica. 24 punti in 14 gare disputate tra le mura amiche. 21 gol e 11 gol subiti in casa per la squadra guidata prima da Fonseca e poi da Conceicao.