Milan Como, il motivo dietro l’euforia in spogliatoio fa sognare i tifosi! Clamorosa ricostruzione

Milan Como, emerge il retroscena relativo alla foto di gruppo in spogliatoio al termine della gara: i rossoneri credono alla Champions

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport in casa Milan dopo l’ultimo successo contro il Como.

Diversi giocatori del Milan hanno postato dopo la vittoria in rimonta contro il Como la foto di gruppo fatta nello spogliatoio al termine della partita contro i lariani. Non è una prassi, ma un’istantanea che viene scattata solo in caso di successi importanti. Ecco quello contro la formazione di Fabregas è ritenuto tale per come è arrivato e per la reazione avuta nel momento di massima difficoltà.