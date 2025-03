Milan Como, Reijnders da urlo! Lui il migliore in campo, pilastro rossonero

Milan Como, clamorosa prestazione di Reijnders nella vittoria di ieri pomeriggio a San Siro: assist a Pulisic e gol decisivo per l’olandese

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, nella gara vinta ieri pomeriggio dal Milan per 2-1 in rimonta contro il Como il migliore in assoluto tra i rossoneri è stato senza dubbio Reijnders. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «L’assist magnifico per Pulisic, la traversa scheggiata, il gol in prima persona, l’universalità di ruoli e di posizioni. Reijnders e Pulisic pilastri milanisti».