Milan Como a Perth? C’è la proposta della Lega Serie A. Ecco i dettagli

Milan Como a Perth? Arriva la proposta ufficiale della Lega Serie A sulla possibilità di disputare la gara in Australia. Le ultime

Un’idea che ha il sapore della rivoluzione e che sta già accendendo il dibattito nel mondo del calcio italiano e non solo. Quella di disputare una gara di Serie A del prossimo campionato in Australia, precisamente a Perth, non è più solo un’indiscrezione, ma una notizia che, emersa inizialmente dalla stampa australiana, trova ora forti conferme e dettagli inediti nello speciale di Tuttomercatoweb. Un’iniziativa audace che, se concretizzata, segnerà una pagina storica per il calcio tricolore e internazionale.

L’idea, di per sé folle e rivoluzionaria, affonda le sue radici in un legame profondo che il Milan ha instaurato con l’Australia. La recente tournée che ha visto i rossoneri affrontare la Roma ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati locali. La dirigenza milanista è rimasta profondamente colpita dalla passione travolgente del tifo australiano: migliaia di sostenitori accorsi da ogni angolo del paese, e persino dall’Indonesia, hanno dimostrato un attaccamento al club che ha superato ogni aspettativa. A ciò si aggiunge l’accoglienza calorosa delle autorità locali, un fattore non secondario che ha spinto i contatti a proseguire con fervore. È proprio dalle stanze di Via Aldo Rossi, sede del club rossonero, che è partita una primogenitura di questa idea innovativa. L’ipotesi di giocare una partita a Perth si è palesata anche come una soluzione strategica per il Milan, che non avrebbe avuto la possibilità di utilizzare lo stadio di San Siro a causa delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Ma un’idea così ambiziosa è realmente fattibile? La risposta sembra essere affermativa, almeno per quanto riguarda le premesse. Il Governo di Perth della Western Australia non ha perso tempo e ha depositato una proposta ufficiale alla Lega di Serie A già lo scorso aprile. Non si tratta di una semplice manifestazione d’interesse, bensì di un’offerta concreta e seria. La Lega, con figure di spicco come Simonelli, De Servo e Ciccarese, ha prontamente ricevuto la delegazione australiana, affiancata anche dalle alte cariche dirigenziali del Milan. Questo dimostra la serietà delle intenzioni e la volontà congiunta di esplorare a fondo questa possibilità.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che niente è ancora deciso e nulla è ancora ufficiale. Nonostante l’entusiasmo e l’interesse reciproco, la strada per la realizzazione di un evento di tale portata è ancora lunga e richiederà attente valutazioni e negoziazioni complesse. Eppure, l’Australia e Perth nutrono un desiderio ardente di scrivere una pagina storica nel calcio. Una partita di Serie A, che si preannuncia essere Milan-Como – e sia il club del CEO Giorgio Furlani che quello del Presidente Mirwan Suwarso sono, come ribadito, ben più che a conoscenza dell’iniziativa – fuori dai confini italiani rappresenterebbe una prima volta assoluta non solo per la Serie A, ma anche per una sfida di uno dei grandi campionati europei. Un traguardo senza precedenti per un paese che da anni accoglie con entusiasmo le tournée delle squadre italiane, dalla Juventus nel 2014 a Roma e Milan nel 2024, e che ha visto calcare i propri campi da gioco talenti e Campioni del calibro di Alessandro Del Piero, Alessandro Diamanti e Benito Carbone. L’attesa è palpabile per capire se questa rivoluzionaria idea si tradurrà in una storica realtà.