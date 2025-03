Milan Como, Conceicao: «Per noi è molto molto importante una cosa. La risposta dei ragazzi è stata fantastica»

Milan Como, nella conferenza stampa di presentazione ha parlato di un elemento che potrebbe fare la differenza in queste settimane

Sergio Conceiçao alla vigilia di Milan-Como, match valvole per la 29esima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole su un aspetto che potrebbe fare la differenza:

SETTIMANA DI LAVORO? – «Per noi è molto molto importante. Siamo nella seconda settimana che non abbiamo impegni a metà settimana. Per noi è stato importante lavorare su situazioni di gioco e a livello fisico dove avevamo bisogno. La risposta dei ragazzi è stata fantastica come spirito. Mi piace vedere lo spirito che hanno, anche in partitella sono allegri e contenti. Stiamo lavorando su cose su cui non abbiamo mai lavorato tutto insieme».