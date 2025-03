Milan Como, Conceicao sconcertato: lui il peggiore in campo, errore imperdonabile

Milan Como, il peggiore in campo della sfida vinta ieri pomeriggio dai rossoneri è senza dubbio Yunus Musah: errore imperdonabile sullo 0-0

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano senza alcuna esitazione in Yunus Musah il peggiore in campo del Milan nella sfida vinta ieri in rimonta contro il Como a San Siro. Imperdonabile e incomprensibile l’errore dell’ex Valencia sul risultato di 0-0:

PAROLE – «Sconcertante il gol fallito, con un tiro che miscela ansia e insicurezza. Poi lo stop sbagliato con grossolanità sull’invito di Gimenez».