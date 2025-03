Milan Como, scoppia il caso! Conceicao non ha gradito quella richiesta, cosa è successo

Milan Como, in casa rossonera scoppia il caso legato a Theo Hernandez: sostituzione a fine primo tempo ma regolarmente presente con la Francia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è un pò di malumore per il comportamento di Theo Hernandez dopo l’ultima gara vinta a San Siro in rimonta contro il Como.

A fine primo tempo, all’interno di una sfida giocata fino a quel momento a buoni livelli, Theo Hernandez ha chiesto il cambio a Conceicao per un fastidio al polpaccio. Nulla di strano se non fosse che l’ex Real Madrid ha poi risposto regolarmente alla convocazione della Francia a differenza di Thuram dell’Inter, tornato immediatamente indietro. Un comportamento che ha indispettito il Milan.