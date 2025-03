Milan Como, allerta massima ai cartellini: il titolare rischia di saltare il match contro il Napoli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Via del Mare è andata per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan, vinta dai rossoneri dai rossoneri per 2-3. Il prossimo match in programma sarà sabato a San Siro contro il Como.

Attenzione ai cartellini gialli. Yunus Musah – in caso di sanzione – salterà la sfida di campionato di sabato in casa contro il Napoli.