Milan Como, sentite Capello: «Si è vista una squadra che puntava solamente su una cosa»

Milan Como, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, è stato molto critico sulla squadra di Conceicao a La Gazzetta dello Sport

Fabio Capello è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ex allenatore di numerose squadre di Serie A e non solo, ha parlato di quanto ha visto in Milan-Como. A suo avviso si è vista una formazione senza gioco.

LE SUE PAROLE – «Si è vista per larghi tratti una squadra che aveva un gioco contro un’altra squadra sena pressing e senza possesso palla. Il Milan ha dato l’impressione di puntare solamente sulle ripartenze».