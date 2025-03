Milan Como, Ambrosini lo esalta: la vittoria finale è tutto merito suo! Parole pesanti

Condividi via email

Milan Como, Massimo Ambrosini, leggenda rossonera e noto opinionista, ha indicato in Reijnders il calciatore decisivo per la vittoria del Diavolo

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Como, Massimo Ambrosini ha dichiarato:

PAROLE – «Nel secondo tempo il Como ha subito delle iniziative del Milan che è riuscito un po’ a pareggiare il predominio del campo, che poi ha dovuto fare due prodezze. Perché per venire a capo ha dovuto fare due prodezze. I due gol del Milan sono due gol di altissima qualità che hanno coinvolto un giocatore in particolare, Reijnders, che è entrato in entrambi i gol, ma anche chi nel primo caso ha concluso, Pulisic, e chi nel secondo ha rifinito, Abraham, hanno fatto altrettante belle giocate».