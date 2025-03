Milan Como, Adani pazzo di lui! Numeri incredibili e parole che pesano

Milan Como, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha esaltato il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Daniele Adani ha parlato così di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan in gol anche contro il Como:

PAROLE – «Per quanto riguarda Reijnders? Per quanto riguarda TJ? Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist? Nazionale, Champions League, campionato, Coppa Italia? Reijnders è un calciatore per tutti i contesti, per tutti i campionati, per ogni tipo di squadra, di maglia, allenatori, di candori, di sapori, di tenori, di tepori, di bruciori, di calori, di castigatori, di vapori, di amori, di ardori, di allori, scalpori, calmori. E viva il futbol. Soprattutto viva Reijnders, calciatore più di superiore».