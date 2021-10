Milan, comincia la sosta per le nazionali: si lavora a ranghi ridotti

Squadra a Milanello anche questa mattina dove il gruppo, a ranghi ridotti per le numerose assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, si è allenato sotto una fitta pioggia.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per chi è partito dal primo minuto ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato con una serie di torelli a tema prima di alcune esercitazioni sul possesso. Squadra poi al lavoro sulle finalizzazioni, con una partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.