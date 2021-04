Milan, come cambia il reparto terzini nella prossima stagione

Il Milan ha le idee chiare nel reparto terzini. Per la prossima stagione Stefano Pioli ha fatto delle richieste

Diogo Dalot non dovrebbe essere riscattato: troppo elevata al richiesta del Manchester United per un terzino che ora fa la riserva in rossonero. Confermatissimi Calabria e Theo Hernandez, rimangono da risolvere alcune questioni.

Andrea Conti potrebbe ritornare alla base per essere poi girata a qualche altra squadra di Serie A. Hysaj (in scadenza) invece è vicino alla chiusura con Maldini per 2.5 milioni a stagione: il terzino può giocare sia a sinistra che a destra, diventando un’alternativa a Theo.