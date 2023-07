Milan, la carica di Maignan verso la prossima stagione: «Ci risiamo» – FOTO

Mike Maignan è carico in vista della prossima stagione con il Milan. Il portiere manda un messaggio sui social prima di cominciare il ritiro

Intervenuto sul proprio account Instagram, Mike Maignan ha manifestato tutta la propria carica in vista della prossima stagione con il Milan. Il portiere sta per raggiungere il resto del gruppo in ritiro, intanto condivide un post riguardante la sua estate.

L’estremo difensore accompagna le foto ritraenti le sue attività sportive, che oscillano dalla boxe al basket, con la frase: «AH SHIT, HERE WE GO AGAIN!».