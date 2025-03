Condividi via email

Milan, la leggenda rossonera non chiude al ritorno: «Mi chiamasse Cardinale ci discuterei». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è stato intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il calciatore che ha anche vestito la maglia della Juventus non ha escluso un ritorno a i rossoneri in un altro tipo di ruolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Chiamata da Cardinale? Ci parlerei. Ho imparato che non bisogna mai chiudere definitivamente le porte a qualcosa»