Milan, Calhanoglu e i 3 legni colpiti nella stessa partita: la statistica

Calhanoglu ha colpito ben 3 legni stasera contro il Parma non riuscendo nel suo intento di trovare il primo gol stagionale in campionato

Negli ultimi 15 anni (dal 2004/05) Hakan Calhanoglu è il quarto giocatore di Serie A a colpire 3 legni nello stesso match, dopo Ciro Immobile nel 2017 (vs Bologna), Mohamed Salah nel 2016 (vs Bologna) e Arturo Di Napoli nel 2005 (vs la Samp). Uno sfortunatissimo Calhanoglu non è riuscito a trovare il suo primo gol stagionale in campionato.

Il dato è stato riportato dal portale sulle statistiche Opta.