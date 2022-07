Diallo Milan: il giocatore apre all’addio al Psg, il prezzo spaventa

Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è Diallo del Psg. Il giocatore ha aperto all’addio ma il prezzo del cartellino spaventa

Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è Diallo del Psg. Il giocatore ha aperto all’addio ma il prezzo del cartellino spaventa.

Come riportato da RMC Sport parla del club rossonero come quello più interessato – anche se non è stata presentata ancora nessuna offerta – con anche altre big di Serie A ci starebbero facendo un pensierino. Tuttavia il prezzo elevato fissato dal PSG, attorno ai 20 milioni di euro, spaventa le pretendenti.