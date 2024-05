Milan Cagliari, Ranieri avvisa Pioli: «Anche coi rossoneri un solo obiettivo»

Milan-Cagliari, Claudio Ranieri, tecnico dei sardi, ha lanciato la sfida agli uomini di Pioli: le dichiarazioni in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cagliari-Lecce, Claudio Ranieri ha parlato così della prossima partita contro il Milan:

SALVEZZA – «Non cambia lo scenario, ho detto che lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, ora ci sarà il Milan e pensiamo a loro. I miei giocatori non hanno mai staccato la spina, così come me. Non possiamo staccare la spina perché ci giochiamo tutto un campionato e non dobbiamo avere rimpianti»

