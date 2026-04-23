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Milan Cagliari, ultimo match stagionale in casa: tutte le informazioni sui biglietti
Milan Cagliari, ultimo match stagionale in casa: tutte le informazioni sui biglietti. Segui le ultimissime sui rossoneri
Il campionato volge al termine e il Milan si prepara a salutare i propri tifosi tra le mura amiche. Attraverso i propri canali ufficiali, la società rossonera ha diramato tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi relativi a Milan-Cagliari, sfida valida per l’ultimo turno casalingo della Serie A 2025/26.
Statistiche e precedenti a San Siro
Come riportato dal sito del Milan, quella contro i sardi sarà la sfida numero 95 nella storia delle due compagini. Il bilancio sorride nettamente alla compagine milanista, che vanta 55 vittorie, a fronte di 30 pareggi e soli 9 successi rossoblù.
Date e fasi di vendita dei biglietti
I biglietti sono disponibili sui circuiti online, presso il Ticket Office di Casa Milan e i punti VivaTicket. La vendita seguirà un calendario preciso per favorire i sostenitori più fedeli:
- Fase Abbonati: dalle ore 15.00 del 24 aprile fino al 26 aprile, con possibilità di acquistare fino a 4 biglietti extra.
- Fase Milan Club: dedicata agli affiliati, attiva negli stessi orari della fase precedente previa inserimento della tessera socio.
- Vendita Libera: scatterà lunedì 27 aprile alle ore 15.00, fino a esaurimento posti.
Prezzi e promozioni speciali
Il costo d’ingresso per assistere all’ultimo match dei ragazzi di Allegri parte da una tariffa base di 14€. Sono previste agevolazioni significative per gli Under 16 e gli Over 60, confermando l’attenzione del club di Via Aldo Rossi verso le famiglie. Anche per i tifosi con disabilità è previsto un prezzo calmierato di 25€, comprensivo di accompagnatore.
Esperienze Premium e Matchday Upgrades
Per chi desidera un’esperienza esclusiva, sono disponibili i servizi Fast Track, per evitare le code ai varchi, e la Trophy Lounge Experience, che permette di vivere il pre-partita tra i trofei storici dei rossoneri con un servizio catering dedicato al costo di 50€. Infine, per il mondo corporate, il settore Club 1899 offre i posti più prestigiosi dello stadio, ideali per opportunità di business in un contesto raffinato.