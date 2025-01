Milan Cagliari, la conferenza stampa di Nicola: «I rossoneri hanno dimostrato di essere forti, dobbiamo fare questo». Le ultimissime

Davide Nicola, alla vigilia del match del Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

MILAN E CAPRILE – «Il Milan è lo stesso film con puntate differenti. Sono una grande squadra con giocatori di qualità per combattere per arrivare almeno in Champions. In Supercoppa ha dimostrato di essere in linea su quanto ci si aspetta da loro, sono molto aggressivi e sanno verticalizzare di più. Sarà una squadra in cui dovremmo essere abili restando vigili, possono farci male in qualsiasi situazione e dobbiamo credere nel nostro gioco. Caprile lo conosco si è andati sulla conoscenza, è un portiere che abile tra i pali che con i piedi ma soprattutto è portato ad attaccare i palloni vaganti in area che può essere d’aiuto. Scuffet ha trovato il giusto coronamento arrivando in una grande squadra, è andata via la miglior versione di Scuffet»