Milan Cagliari, Conceicao scioglie le riserve: decisione presa, giocano loro due

Milan Cagliari, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani a San Siro contro i sardi: le ultime

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, il Milan di Sergio Conceicao si appresta ad affrontare il Cagliari in campionato.

Secondo quanto viene riportato oggi dal Corriere dello Sport ci saranno due ritorni dal primo minuto. Uno è ovviamente quello di Rafael Leao che dopo aver spaccato la partita contro l’Inter pur non essendo al 100%, ha recuperato la condizione migliore in questa settimana corta di allenamento. L’altro rientro tra i titolari sarà quello di Davide Calabria che sfrutterà l’assenza forzata per squalifica di Emerson Royal.