Milan, caccia al difensore centrale: «Ecco i nomi valutati dalla dirigenza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua la sua ricerca del difensore centrale. Sono tanti i nomi valutati dalla dirigenza rossonera secondo Sky

Un vero e proprio casting per il Milan riguardo al difensore centrale da aggregare alla rosa di Pioli. Ecco i nomi valutati dalla dirigenza secondo Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport.

«Il Milan può adottare la strategia di acquistare dei giocatori in prestito, così da tamponare l’assenza, per infortunio, di Kjaer. Ecco una lista di nomi valutati dalla società rossonera: Ake del City, Sarr del Chelsea, nome molto caldo sul mercato, Bailly dello United e Pablo Marì dell’Arsenal. Ma qui siamo solo ad un livello di valutazione, una prima lista. Però conferma come siano due le strategie del Milan, e l’acquisto di Tomori è l’emblema di quello che diciamo: o un acquisto anche per il futuro per il quale impegnarsi ad un pagamento con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, oppure un prestito semplice con diritto di riscatto o anche prestito secco»