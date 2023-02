Milan, Brambati: «Quante sono le responsabilità di Pioli?»

Massimo Brambati parla così del momento dei rossoneri a pochi giorni dal derby. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Al Milan chiedo: quante sono le responsabilità di Pioli? Ha un grande credito rispetto ad Allegri per lo Scudetto vinto, ha fatto una grande crescita che ora si è bloccata. Se conto i gol subiti dopo il Mondiale sono 18, compresa la Coppa Italia da cui è uscita dopo aver giocato per gran parte in 11 contro 10. Qualcosa non va. La campagna acquisti del Milan stavolta non è stata centrata. Il fatto che Leao non vuole rinnovare incide sulle prestazioni? Dove sono le responsabilità di un management in tutto questo?»