Milan Borussia Dortmund, torna Giroud al centro dell’attacco: le ultime

La responsabilità ed il peso dell’attacco del Milan nel match di stasera contro il Borussia Dortmund saranno sulle spalle di Giroud

Nonostante parecchie defezioni dovute ad infortuni, Stefano Pioli può sorridere per il ritorno in campo di Olivier Giroud in Milan Borussia Dortmund di stasera. Il centravanti francese è il capocannoniere stagionale dei rossoneri e le responsabilità dell’attacco della squadra cadranno sulle sue spalle.

Assente nell’ultimo match di Serie A contro la Fiorentina per squalifica (salterà anche la prossima gara di campionato contro il Frosinone), l’attaccante torna al centro del tridente per la sfida delicata di stasera in Champions League. Si accomoderà dunque in panchina Luka Jovic, che finora ha deluso.