Milan Bologna, novità per i tifosi: sulla vendita dei tagliandi. Info e prezzi

Condividi via email

Milan Bologna, parte la vendita dei tagliandi per la 36esima giornata di Serie A. Ecco tutte le informazioni e i prezzi

Oggi è partita la vendita dei tagliandi per Milan-Bologna, gara valevole per la 36esima giornata di Serie A. Data e orario ancora da stabilire, sarà comunque fissata nel weekend dell’11 maggio. Ecco le tre fasi di vendita:

Fase abbonati : dalle ore 12.00 di martedì 15 aprile alle 23.59 di giovedì 17 aprile, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

: dalle ore 12.00 di martedì 15 aprile alle 23.59 di giovedì 17 aprile, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato. Fase Milan Club : dalle ore 12.00 di mercoledì 16 aprile alle 23.59 di giovedì 17 aprile, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti con listino dedicato, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC.

: dalle ore 12.00 di mercoledì 16 aprile alle 23.59 di giovedì 17 aprile, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti con listino dedicato, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC. Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 18 aprile e fino a esaurimento posti.

Il prezzo dei biglietti parte da 14€ in fase di vendita libera. Sono previsti sconti per gli under 16.