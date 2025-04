Milan Bologna, rossoneri con una maglia speciale nella sfida del 9 maggio: la decisione del club

Condividi via email

Milan Bologna, i rossoneri, come successo lo scorso anno contro il Cagliari, avranno i nomi delle mamme sul retro della maglia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha preso una decisione particolare in vista della sfida del 9 maggio a San Siro conto il Bologna, ultima prima della finale di Coppa Italia del 14 maggio sempre contro la squadra di Vincenzo Italiano.

I rossoneri, in accordo proprio coi felsinei, per celebrare la festa della mamma scenderanno in campo con maglie speciali che sul retro avranno proprio il nome della madre di ogni singolo calciatore. L’iniziativa, voluto dall’AD Furlani, replica quanto già fatto dal Milan lo scorso anno contro il Cagliari.