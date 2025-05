Milan Bologna, Conceicao mischia le carte! C'è la mossa per confondere i felsinei. E Italiano...

Milan Bologna, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, presenterà pochissime novità di formazione. Le mosse di Italiano

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera contro il Bologna.

Il Milan non cambia e cerca conferme. Gimenez e Joao Felix le uniche novità. Per il resto Conceicao non tocca il suo undici. Il Bologna farà turnover ragionato. Staffetta in attacco e tre big a riposo: Italiano risparmia Odgaard, Ndoye e Holm per la Coppa Italia.