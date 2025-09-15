Milan Bologna (Gazzetta dello Sport): Modric nettamente il migliore, c’è solamente un’insufficienza. Le ultimissime notizie

Come evidenziato dalle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il Milan ha superato il Bologna in un match combattuto, portando a casa tre punti preziosi grazie a un’unica firma: quella di Luka Modric.

Il migliore in campo, senza sorprese, è stato Luka Modric. Il campione croato ha illuminato la serata con la sua classe sopraffina, dimostrando di essere un autentico faro in mezzo al campo. Oltre al gol che ha deciso la partita, ha offerto una prestazione strepitosa, meritandosi un sonoro 8.

Dall’altra parte della medaglia, l’unica nota stonata è stata la prestazione di Santiago Gimenez, che non è riuscito a incidere in fase offensiva. Il messicano ha sprecato ben due clamorose occasioni per raddoppiare, e questa sua mancanza di lucidità sotto porta gli è costata l’unica insufficienza tra le fila rossonere, un 5 in pagella.

Il resto della squadra ha dimostrato solidità e impegno, come testimoniato dalle votazioni. Hanno ottenuto un buon 6,5 in pagella Tomori, Gabbia, Saelemaekers, Rabiot, Loftus-Cheek, Ricci e Pulisic, riconoscimenti per una prestazione complessivamente solida e sufficiente.

Tutti gli altri giocatori sono stati valutati con una sufficienza piena (6). Tra questi figurano Maignan, Pavlovic, Fofana, Estupinan e De Winter, che hanno svolto il loro compito con professionalità e senza particolari sbavature, contribuendo alla vittoria finale della squadra.