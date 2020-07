Milan-Bologna, la top five dei gol della sfida – VIDEO

Milan-Bologna ha sempre offerto grandi emozioni e soprattutto grandi gol. Ecco la tipo five dei gol più belli

Milan-Bologna ha sempre offerto grandi emozioni e soprattutto grandi gol. I tifosi milanisti sicuramente si ricorderanno alcune delle perle degli ultimi anni. I rossoneri, attraverso un post sul canale Twitter ufficiale, hanno pubblicato la top 5 dei gol contro i rossoblu. Ecco il video:

«🚀 Balotelli, Donadoni e…

⚽ Our top goals against Bologna at San Siro

👉 Vota il tuo preferito»