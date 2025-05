Milan Bologna, il lungo commento di Peppe Di Stefano su una stagione fallimentare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, al termine di Milan–Bologna, finale di Coppa Italia persa dai rossoneri, ha fatto il punto sulla situazione dei rossoneri.

PAROLE – «Non può essere solo e sempre colpa dell’allenatore di turno dei giocatori. C’è sicuramente una componente legata a un’incertezza societaria che vi raccontiamo ma che oramai hanno compreso tutti. La serata è finita come oramai era finita tradizionalmente le serate del Milan, contestando Cardinale, contestando Scaroni, contestando i dirigenti, e adesso c’è preoccupazione per il futuro, perché il Milan deve ripartire. Lo deve fare con un nuovo allenatore, con una nuova dirigenza, lo deve fare con nuove ambizioni. Lo deve fare sicuramente cambiando qualcosa, perché perdi la finale di Coppa Italia, sei stato eliminato per una somma di partite orribili contro la Dinamo Zagabria e il Feyenoord in Champions League, sei ottavo in campionato…e ti devi fare dei calcoli perché è stata una stagione più che negativa a questo punto».