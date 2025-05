Beukema Gabbia, la sentenza su Milan Bologna: «Era da rosso», poi la critica al Var

Beukema Gabbia, la moviola di Giampaolo Calvarese su quanto accaduto nel primo tempo di Milan Bologna

Episodio che ha fatto tanto discutere nel corso del primo tempo della finale di Coppa Italia quello che ha visto protagonisti Beukema e Gabbia. Il difensore del Bologna ha infatti colpito con il gomito il calciatore del Milan. Sulla questione è intervenuto l’ex arbitro Giampaolo Calvarese su X:

LA SPIEGAZIONE: «Per me sbaglia Meraviglia (secondo me un azzardo mandarlo al VAR in finale di Coppa Italia) che non interviene per un gesto molto più chiaro di quello di Kalulu su Castellanos come quello di Beukema su Gabbia. Il difensore del Bologna era da rosso».