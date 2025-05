Milan Bologna, Conceicao ha sciolto le riserve: lui il favorito in attacco, le ultime

Milan Bologna, Sergio Conceicao è intenzionato a schierare Luka Jovic dal primo minuto nella finale di Coppa Italia di domani sera all’Olimpico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando chi schierare come centravanti titolare tra Luka Jovic e Santiago Gimenez nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Al momento, Jovic sembra essere in vantaggio, ma Gimenez ha mostrato una buona forma fisica con una doppietta contro il Bologna in campionato.

La formazione dovrebbe essere composta da Maignan in porta, difesa a quattro con Tomori, Gabbia e Pavlovic, centrocampo con Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandez, e attacco con Pulisic e Leao affiancati dal centravanti scelto.