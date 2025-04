Milan Bologna, rossoneri con i cognomi delle mamme sulla maglia: spunta una piccola curiosità

Condividi via email

Milan Bologna, il club conferma l’iniziativa andata in scena lo scorso anno. Spunta anche una piccola curiosità!

Il Milan scenderà in campo contro il Bologna venerdì 9 maggio con delle maglie speciali! Sul retro non saranno riportati i cognomi dei giocatori ma quelli delle loro mamme, in occasione della Festa della Mamma.

L’iniziativa avrà luogo per la seconda volta: era già successo un anno fa, ma stavolta ad abbracciare il progetto sarà anche la squadra avversaria. Un gesto bello che porta con sè un messaggio davvero importante. Piccola curiosità: Leao avrà scritto sulla sua maglia Conceiçao.