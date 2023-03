Milan, arrivano buone notizie: il bilancio 2022/23 sarà chiuso con un rosso in calo. Cifra che si aggira intorno ai 25 milioni, ma non solo

Buone notizie per il Milan. I rossoneri si sono ripresi in campo e sembra che anche l’ambito finanziario sia sullo stesso trend: il bilancio 2022/23 sarà chiuso con un rosso in calo e più che dimezzato rispetto al 2021/22.

Come appreso da Calcio e Finanza, il bilancio si chiuderà a a 25 milioni di euro. Non solo, il club sarà anche in grado di generare cassa, dopo aver invertito il trend con il lavoro degli ultimi anni.